Cemal Metin Avcı'nın, Pınar Gültekin'i öldürmeden önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı!

Muğla'da 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısının genç kadını yakmadan önce benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Pınarı öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akaryakıt istasyonunda görüldüğü son görüntüler ortaya çıktı.

İki pet şişeden birine yakıt koydu

Ortaya çıkan son görüntülerde, istasyona beyaz bir araçla gelen Cemal Metin Avcı, önce aracına yakıt aldı ardından elindeki iki pet şişeden birine birine de yakıt koydurdu. O anları istasyonun güvenlik kamerası kaydetti.

Öte yandan Gültekin'in de son görüntüleri de ortaya çıktı. AVM'deki bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Gültekin, bir süre kameranın görüş alanına girip daha sonra gözden kayboluyor.

Neler yaşandı?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla’ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

"Bir anlık öfke ile öldürdüm"

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, gözaltındaki Cemal Metin Avcı, ilk beyanlarından daha önceki birçok kadın cinayeti failinin yaptığı gibi öldürdüğü kadını suçlamaya çalıştı. Failin ilk sözleri şunlar oldu:

"Pınar ile ilişkimiz vardı eşine söylerim diye sürekli tehdit ediyordu, para istiyordu. O gün de para istedi verecektim ama sinirlendim tartıştık. Bir anlık öfke ile öldürdüm."

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Muğla ilinde meydana gelen P.G.’nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir” denildi.

Aile Bakanı Selçuk: Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) davasına müdahil olacaklarını duyurdu. Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla’da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" dedi.

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