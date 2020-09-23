Cem Yılmaz: Aşıyı ya Acun ya da Nusret bulacak

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programında yaptığı "Aşıyı ya Acun bulacak ya da Nusret" esprisi sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Esprili bir dille yeni tip Koronavirüs aşısını Acun Ilıcalı'nın bulduğunu söyleyen Yılmaz, "Acun aşıyı buldu. Bütün Türkiye bunu beklemiyor muydu? Bence bekliyordu. Sizi temin ederim ya Acun bulacak ya da Nusret. Nusret bulursa altın kaplamasını da yapar" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz yeni bir projeye hazırlandığını da açıkladı. Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Yılmaz hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söyleyerek, ''Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız'' dedi.

Dizinin içeriğine dair ayrıntıları da paylaşan Yılmaz, ''Globallerle mücadele edebilecek bir iki tane dijital platform var. Onların yaptıklarını desteklemek lazım'' diye konuştu.

TIKLAYINIZ - Cem Yılmaz yeni projesini açıkladı: Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız