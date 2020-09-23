Cem Yılmaz yeni projesini açıkladı: Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız

Komedyen Cem Yılmaz, dijital bir platform için dizi projesi hazırladığını açıkladı.

Haber Global ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Yılmaz hızlı bir dizi projesini yapmak istediğini söyleyerek, ''Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız'' dedi.

Dizinin içeriğine dair ayrıntıları da paylaşan Yılmaz, ''Globallerle mücadele edebilecek bir iki tane dijital platform var. Onların yaptıklarını desteklemek lazım'' diye konuştu.