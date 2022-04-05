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Cem Küçük: Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor

05 Nisan 2022 10:37

Habertürk'te Kübra Par'la Açık ve Net programında konuşan, gazeteci Cem Küçük, "Dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Küresel tedarik zincirinin kırıldığını yok sayıyorsun. Sen söylediğin sebzeleri kışın alıyorsun git bir deyazın bak. Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor" dedi.

Habertürk ekranlarında, Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kriz ile ilgili Gazeteci Cem Küçük ile Prof. Dr. Ersan Şen arasında dikkat çeken bir tartışma yaşandı.

Küçük, Ersan Şen'in zamlar hakkındaki sözlerine, "Dünya gerçeklerini göz ardı ediyorsun. Küresel tedarik zincirinin kırıldığını yok sayıyorsun. Sen söylediğin sebzeleri kışın alıyorsun git bir deyazın bak. Vatandaş takır takır her şeyi alıyor, tüketim rekorları kırılıyor" ifadelerini kullandı. 

 

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