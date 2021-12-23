Habertürk TV ekranlarındaki Açık ve Net programında döviz kurundaki gelişmeler konuşulurken Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, hukukçu Ersan Şen’e dönerek, “Oh dolar düşüyor, faiz düşüyor, faiz lobileri üzülüyor oh” dedi. Ersan Şen, Küçük'e "Tabii düşecek, ben de sevinirim, önemli olan bunun kalıcı olması. Önemli olan vatandaşın yük yüklenmemesi" yanıtını verdi.

Cem Küçük, Ersan Şen’in önceki açıklamalarını hatırlatarak "Sayın Ersan Şen'in tüm argümanları çöktü. 'Sıcak para girmeden dolar düşmez' demişti, yanıldı. Hem faiz hem döviz düşüyor. Verecek cevabı yok. Bu çok iyi bir sistemdir. Ekonomi iyiye gidiyor, milletin ekonomisi düzeliyor. Moralin bozulmasın" ifadelerini kullandı.