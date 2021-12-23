Cem Küçük’ün sözleri üzerine Prof. Dr. Ersan Şen, “Devlet o garantileri kimin cebinden ödeyecek, hangi vatandaşın cebinden ödeyecek. Rahmetli Turgut Özal söyledi bu sistemin ne kadar yanlış olduğunu” değerlendirmesini yaptı. 