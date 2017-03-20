Cebeci'de "Kanımız aksa da zafer İslam'ın" sloganlarıyla saldırı; 4 yaralı!

Ankara Üniversitesi Cebeci kampüsünde karşıt görüşlü gruplar arasında pankart gerginliği yaşandı. Cebeci Kampüsü İletişim Fakültesi önünde sabah saatlerinde asılan "Öcalan'a idam" yazılı pankarta bazı öğrenciler müdahale etmek istedi. Öğrenciler arasında yaşanan gerginlik kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü. "Kanımız aksa da zafer İslam'ın" sloganları atan grubun saldırısı sonucunda 4 öğrenci yaralanırken, gözaltına alınan 2 öğrenci sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Polisin okulda aldığı önlemler sürüyor.