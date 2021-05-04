Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

Manisa Saruhanlı'da devletten hiçbir destek alamadığını söyleyip, çay kazanını sokağa fırlatarak isyanını dile getiren esnaf, yaptığı eylemin gündeme gelmesi üzerine yaşadığı maddi sorunları anlattı.

"Artık dayanamayacak duruma geldim. İnanın cebimde 1 lira yok. Geçen iki tane torunum harçlık istedi veremedim. Çünkü yok" diyen 52 yaşındaki Ufuk Üçkan, kahvehane dışında başka bir gelirinin olmadığını söyledi.

"Bana 1 yılda 3 bin lira yardım oldu" diyen Üçkan, "3 bin liradan ne olur" dedi.

TIKLAYIN - Kahveci, çay kazanını sokağa fırlattı: "Lanet olsun böyle kahveciliğe, bir tek yardım yok"