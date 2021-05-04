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Çay kazanını sokağa fırlatan 21 yıllık kahvehaneci: Cebimde 1 lira yok, torunum harçlık istedi veremedim

"Bana 1 yılda 3 bin lira yardım oldu"

04 Mayıs 2021 17:45

Manisa Saruhanlı'da devletten hiçbir destek alamadığını söyleyip, çay kazanını sokağa fırlatarak isyanını dile getiren esnaf, yaptığı eylemin gündeme gelmesi üzerine yaşadığı maddi sorunları anlattı. 

"Artık dayanamayacak duruma geldim. İnanın cebimde 1 lira yok. Geçen iki tane torunum harçlık istedi veremedim. Çünkü yok" diyen 52 yaşındaki Ufuk Üçkan, kahvehane dışında başka bir gelirinin olmadığını söyledi. 

"Bana 1 yılda 3 bin lira yardım oldu" diyen Üçkan, "3 bin liradan ne olur" dedi. 

TIKLAYIN - Kahveci, çay kazanını sokağa fırlattı: "Lanet olsun böyle kahveciliğe, bir tek yardım yok"

Manisa SaruhanlıUfuk ÜçkanKAHVECİÇAY KAZANINI FIRLATTI

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