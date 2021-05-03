Kahveci, çay kazanını sokağa fırlattı: "Lanet olsun böyle kahveciliğe, bir tek yardım yok"

T24 Haber Merkezi

21 yıllık kahvehaneci olduğunu söyleyen bir vatandaş, işlettiği kahve dükkanından çıkardığı çay ocağını sokağa fırlatarak pandemi döneminde kendilerine destek verilmemesine tepki gösterdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, kucağındaki çay kazanını fırlatan kahvehaneci, "Ben 21 yıllık esnafım, bana bir tek destek yok. Lanet olsun böyle kahveciliğe, bir tek yardım yok. Lanet olsun böyle adalete, lanet olsun. İstemiyorum kahveciliği de kapatıyorum artık, hiçbir şey istemiyorum. Devletten de yardım istemiyorum. Bana bir tek devletten yardım gelmiyor, bana 'aç mısın susuz musun' diye soran yok" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ufukuckan isimli kullanıcı hesabına ait olduğu anlaşılan videonun nerede çekildiği ise bilinmiyor.