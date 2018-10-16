Çay demleme şampiyonu, doğru bilinen yanlışı açıkladı: Önce suyu ardından çayı koyacaksınız

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum' yarışmasında birinci olan Gülhanım Delihasan, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Delihasan, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulundu, çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çayın haşlanacağını bunun tersinin yapılması gerektiğini söyledi. Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum' yarışması yapıldı. Yarışmanın birincisi Gülhanım Delihasan en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Delihasan, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir. Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.