T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çay demleme şampiyonu, doğru bilinen yanlışı açıkladı: Önce suyu ardından çayı koyacaksınız

16 Ekim 2018 15:41

Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum' yarışmasında birinci olan Gülhanım Delihasan, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Delihasan, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulundu, çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çayın haşlanacağını bunun tersinin yapılması gerektiğini söyledi. Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen ‘En İyi Çay Demleme ve Sunum' yarışması yapıldı. Yarışmanın birincisi Gülhanım Delihasan en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen ve ya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Delihasan, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor. Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz. Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bir bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir. Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir" dedi.

ETİKETLER

çayustademlemedersnasihatnasılşampiyonrizeönce su

Diğer Videolar

EDAM Başkanı Ülgen: Türkiye ile Suriye arasında şubat ayında savaş çıkma ihtimali daha da yükseldi

Sevgililer Günü: Herkesin avcı olduğu yerde kimse aşık olmaz

Bu vatandaşa göre Kanal İstanbul'dan İmamoğlu arsa alırsa 'iki yüzlü'; Albayrak alırsa makul

Isparta'da öğrencinin suratına tekme atan müdüre dava açıldı

CHP'li Sarı: Erdoğan, İş Bankası’ndaki hisselerin Hazine’ye devri talimatıyla CHP'yi zora sokmaya çalışıyor; bu karar orta vadede Türkiye'ye zarar verecek

Ayşenur Arslan: Erdoğan konuşurken "Çocuklarım aç" diye bağıran yurttaş gözaltına alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Karantinadaki yolculara porno film teklifi...

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın birlikteliği hakkında ilk...

Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini...

Abdulkadir Selvi: Erdoğan, dönemin Jandarma Genel Komutanı'na masaya vurup "Kes...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Gençlere 'Öpüşemezsiniz, burası Türkiye' diyen şahısa vatandaştan tepki: Sana ne!...

Bekir Ağırdır: Muhafazakârlar AK Parti'den kitlesel kopuş yaşıyor, seçmenin büyük...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24