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Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkes aşılanacak" sözlerine vatandaştan tepki: Turist kadar değerimiz yok, bizim ağırımıza gidiyor

09 Mayıs 2021 13:39

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkes aşılanacak" sözlerine tepki gösteren vatandaş, "Turist kadar değerimiz yok, bizim ağırımıza gidiyor" diye konuştu. 

Yol TV'nin sokak röportajında Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Turistin görebileceği herkes aşılanacak" sözleri hakkında vatandaşın yorumu soruldu.

Sözlere tepki gösteren bir vatandaş "Allah belasını versin! Önce doktorlarımız, öğretmenlerimiz aşılanacak. Onlar Antalya'da yüzüyorlar virüs yok, biz yürüyünce var. Turist kadar değerimiz yok" diyerek Çavuşoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi. 

 

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