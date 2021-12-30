Çapa'dan Bakan Nebati'ye: Hakkımdaki suç duyurusunun davaya dönüşsün istiyorum; mahkemede söyleyeceklerimi dinlemek ister misiniz?

Gazeteci Emin Çapa, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin çağrısıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) hakkında soruşturma başlatmasına isyan etti. Çapa, Nebati'ye “Benim hakkımdaki suç duyurusunun davaya dönüşmesini çok istiyorum. Benim mahkemede söyleyeceklerimi dinlemek ister misiniz?” diyerek seslendi.

Emin Çapa, BDDK’nın hakkında başlattığı soruşturmayla ilgili düşüncelerini Halk TV'de yayınlanan 'Dünyanın 1001 Hâli' programında dile getirdi.

Çapa, sözlerinin devamında şunları söyledi:

Ben çok istiyorum. Benim hakkımdaki suç duyurusu davaya dönüşsün. Benim mahkemede söyleyeceklerimi dinlemek ister misiniz? Bir daha düşünün. Mahkeme kayıtlarına Emin Çapa'nın söyleyeceklerini, resmi verilerden vereceklerini, resmi kurumlardan gelmesini isteyeceğim verilerin gelmesini, halkın önüne dökülmesini ister misiniz? O iki gecede kimler satış yaptı? Ben onların mahkeme belgelerine girmesini, mahkemeye sunulmasını isterim. Bunu ister misiniz? İktidar değişince biz onları öğreneceğiz elbette… Onlar bize açılacak, biz bakacağız. Çalışacağız o rakamlar üzerine…”

Ne Olmuştu?

Türk Lirasına bir ay içerisinde yüzde otuza varan değer kaybı yaşatan kur krizinin “algı operasyonu” neticesinde yaşandığını belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nu (BDDK) spekülasyonlarla ilgili inceleme başlatması için göreve çağırmıştı.

Nebatinin sözlerinin ardından BDDK, 27 Aralık’ta sosyal medya ve yayın organları üzerinden “kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla” Bankacılık Kanunu’nun 74. maddesinde aykırı davrandığı belirlenen 21 gerçek kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.