T24 LogoT24 Logo
Haberler

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma: "Bu kadar cesaretiniz varsa, görevden alınmaya karşı dursaydınız!"

10 Ocak 2020 15:42

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve gazeteci Ali Haydar arasında tartışma yaşandı. 

Gazeteci Ali Haydar, CNN Türk'teki Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Gökçek'e "Bu kadar cesaretiniz varsa, görevden alınmaya karşı dursaydınız. Beni halk seçti. Ben bu görevi teslim etmiyorum deseydiniz" dedi.

Bu durum üzerine Melih Gökçek, programın moderatörü Hande Fırat'a, "Hande hanım susturuyor musunuz, kapatayım mı?" diye sorarken, gazeteci Ali Haydar, "Hiç kimse beni susturamaz. Melih Gökçek hiç susturamaz" dedi.

 

 

ETİKETLER

ı Melih GökçekAli Haydartartışmacnn türkgece görüşüankarabelediye

Diğer Videolar

Derbi sonrası Ali Koç tribüne indi; arbede yaşandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2020

Fenerbahçe ve Galatasaray derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi

Galatasaray'ın forveti Falcao'nun derbi öncesinde paylaştığı video beğeni topladı

Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru harekete geçti

Düz dünyacı Hughes, kendini atmosfere fırlatmaya çalışırken metrelerce yüksekten yere çakıldı; hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Başarısız öğrenci sınıf tekrarlayacak...

O Ses Türkiye'de Kürtçe ninni söyleyen Kasaç: Kürtçe isteğim hep...

Libya'da şehit düşen albay, sessiz sedasız toprağa mı verildi?...

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24