Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma: "Bu kadar cesaretiniz varsa, görevden alınmaya karşı dursaydınız!"

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ve gazeteci Ali Haydar arasında tartışma yaşandı.

Gazeteci Ali Haydar, CNN Türk'teki Gece Görüşü programına telefonla bağlanan Gökçek'e "Bu kadar cesaretiniz varsa, görevden alınmaya karşı dursaydınız. Beni halk seçti. Ben bu görevi teslim etmiyorum deseydiniz" dedi.

Bu durum üzerine Melih Gökçek, programın moderatörü Hande Fırat'a, "Hande hanım susturuyor musunuz, kapatayım mı?" diye sorarken, gazeteci Ali Haydar, "Hiç kimse beni susturamaz. Melih Gökçek hiç susturamaz" dedi.