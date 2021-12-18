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Canlı yayında Kürtçe evlilik teklifi yapmıştı; eski Fenerbahçeli Max Kruse, dünyaevine girdi

Yıldız futbolcu ve Dilara Mardine Almanya'da hayatlarını birleştirdi

18 Aralık 2021 12:08

Tokyo Olimpiyatları'nda kız arkadaşına yaptığı Kürtçe evlenme teklifiyle gündem olan Max Kruse, dünyaevine girdi. Yıldız futbolcu ve Dilara Mardine Almanya'da hayatlarını birleştirdi.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse, Dilara Mardine ile dünyaevine girdi.Kruse, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda Suudi Arabistan'ı 3-2 yendikleri maçın ardından canlı yayında evlenme teklifi yapmıştı.

Kruse formasını çıkararak, Kürtçe yazılmış 'Seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin?' tişörtüyle kız arkadaşına seslenmişti. Almanya'da hayatlarını birleştiren ikili, sosyal medyadan düğünle ilgili tek bir kare paylaştı. Bu fotoğrafı A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz da beğendi.

 

 

 
 
Max KruseDilara MardineEvlendiAlmanyaStefan Kuntz

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