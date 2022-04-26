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Canlı yayında gergin anlar; Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti

"Türkçe'yi sana da öğretebilecek kadar bilen bir insanım"

26 Nisan 2022 09:14

AKP'li Mehmet Metiner ile TÜRKSAM Başkanı Sinan Oğan kayıldıkları canlı yayında tartıştılar. İki tarafın birbirlerini 'saygısızlık' yapmakla suçladığı tartışma sırasında AKP'li Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti. 

KRT TV'de konuk oldukları programda sığınmacılar ile ilgili bir tartışma sırasında Sinan Oğan, Metiner'e "Stüdyo'daki konuğunuz ya Türkçe'den bir haber ya da işine gelmiyor" ifadelerini kullandı. Metiner ise Oğan'a saygısızlık yaptığını söyleyerek "Ben Türk Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Türkçe'yi sana da öğretebilecek kadar bilen bir insanım" ifadelerini kullandı. 

İkili arasında tansiyonun yükselmesi üzerine Metiner, Oğan'ın saygısızlık yaptığını ifade edip, "Ben bu saygısız insanla bir arada olmak istemiyorum" diyerek yayını terk etti. 

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