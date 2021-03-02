Canlı yayında eşine şişe fırlattı, Esra Erol yayını kesmek zorunda kaldı

Evli ve bir çocuk annesi kadın, eşinin evli kuzeni ile kaçtı. Bir çocuğunun annesi olan eşini bulmak için Esra Erol'dan yardım isteyen Okan isimli genç, canlı yayında eşine su şişesi fırlattı.

Okan Gölbaşı isimli kişi, 6 yıldır evli olduğu Özlem Gölbaşı'nın kuzeniyle kaçması üzerine Esra Erol'un programına başvurdu. Esra Erol da ekibiyle birlikte kuzeniyle kaçan kadını kısa sürede buldu.

5 yaşında bir de çocukları olan çiftin canlı yayında karşılaşması ise olaylı oldu. Terk edilen Okan Gölbaşı kendisini terk edip kuzenine kaçan eşi konuştuğu sırada, bir anda saldırdı.

Olan biten karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Esra Erol gitmek zorunda kaldı.