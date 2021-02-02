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Canlı yayında anne terliği; "Gene geldi o terlik..."

02 Şubat 2021 10:00

atv'de yayınlanan Esra Erol'da programında kızına sinirlenen anne canlı yayında terlik fırlattı. 

19 yaşındaki Nilüfer Uysal'ın, sevgilisi Salih Kaya ve onun nikahlı eşi Mevla Kaya ile birlikte yaşadığı ilişkinin tartışıldığı programda gerginlik yaşandı. 

Daha önce de yaşanan gerginlikle gündeme gelen programda bu kez de kızının yaşadığı bu duruma ve rahat tavırlarına kızan anne Hayriye Uysal, Salih Kaya ve eşi Mevla Kaya ile kızı Nilüfer Uysal'a sinirlenerek ayağındaki terliği fırlattı. 

Program kapanışı sırasında yaşanan olaya şahitlik eden Esra Erol, "Gene geldi o terlik, kusura bakmayın." dedi.

TIKLAYIN - Esra Erol canlı yayında "Defol" diyerek kovdu

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