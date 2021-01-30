Esra Erol canlı yayında "Defol" diyerek kovdu

30 Ocak 2021 11:38
Sevgilisi ve eşiyle birlikte yaşayan Salih Kaya, Esra Erol'a katıldı. Esra Erol "Bu aşk değil sapkınlık" dediği Salih Kaya'yı "Defol" diyerek kovdu.
Kaya'nın 19 yaşındaki sevgilisi ise nikahlı eş Mevla Kaya'nın üzerine yürüdü.
Olaylar, Hayriye Uysal isimli anne Esra Erol'un programına çıkıp 19 yaşındaki kızı Nilüfer'i aradığını söylemesi ile başladı. Anne, kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuk babası Salih Kaya ile birlikte kaçtığını ve şahsın nikahlı eşiyle aynı evde yaşadığını söyledi. Esra Erol, hem Nilüfer'i hem kaçtığı Salih Kaya'yı hem de eşi Mevla Kaya'yı bulup yayına çıkardı.
Program sırasında yaşanan tartışmalar ve gerginlikler üzerinde sinirlenen Esra Erol, Salih Kaya'yı sorumlu bularak yayından kovdu.
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