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Canlı yayında Abdulkadir Selvi ile Şaban Sevinç arasında "FETÖ" gerilimi; Ahmet Hakan reklama gitmek zorunda kaldı

06 Nisan 2021 11:40

103 emekli amiralin Montö bildirisinin tartışıldığı canlı yayında Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ve Şaban Sevinç arasında "FETÖ" gerilimi yaşanınca moderatör Ahmet Hakan reklam arasına gitmek zorunda kaldı. O anlar sosyal medyada çokça paylaşıldı.

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında Şaban Sevinç ile Abdulkadir Selvi arasında "FETÖ" gerilimi yaşandı. Sevinç'in, Selvi'ye "Pensilvanya'ya gittin hesabını ver" demesi üzerine, Selvi de Sevinç'in darbeleri savunduğunu iddia etti. Gerilim azalmayınca programın sunucusu Ahmet Hakan, reklam arası vermek zorunda kaldı. O anlar canlı yayına böyle yansıdı. 

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