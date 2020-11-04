Canan Kaftancıoğlu, Somalı madencilerin videosunu paylaştı: Haklılar ve haklarını alacaklar...

İzmir'deki depremde kurtarma çalışmalarına yardım için eylemlerine ara veren Somalı madencilerin yeniden başlattığı Ankara yürüyüşü jandarma tarafından engellendi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da Bağımsız Maden İş Sendikası'nın Twitter'da videosunu alıntılayarak "Haklılar ve haklarını alacaklar..." notunu düştü.

İzmir'deki depremde kurtarma çalışmalarına yardım için eylemlerine ara veren Somalı madencilerin yeniden başlattığı Ankara yürüyüşü jandarma tarafından engellendi. Jandarmanın engeli üzerine oturma eylemi başlatarak "Ya barikatı açarsınız yada başka yolu yok" diyen madencilere müdahale edildi.

Yürüyüşü engelleyen jandarma ekipleri, oturma eylemine de müdahale edip zor kullanarak maden işçilerini yol kenarına almaya çalıştı.

TIKLAYINIZ - Deprem nedeniyle eylemlerine ara verdiler, insan kurtardılar; yeniden başlattıkları Ankara yürüyüşüne jandarma müdahale etti