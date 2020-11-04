Deprem nedeniyle eylemlerine ara verdiler, insan kurtardılar; yeniden başlattıkları Ankara yürüyüşüne jandarma müdahale etti

Ödenmeyen maaş ve tazminat haklarının verilmesi talebiyle Ankara'ya yürüyüş başlatan Somalı madenciler, jandarmanın engellemesi üzerine yolu kapatarak oturma eylemine başladı.

İzmir'deki depremde kurtarma çalışmalarına yardım için eylemlerine ara veren Somalı madencilerin yeniden başlattığı Ankara yürüyüşü jandarma tarafından engellendi. Jandarmanın engeli üzerine oturma eylemi başlatarak "Ya barikatı açarsınız yada başka yolu yok" diyen madencilere müdahale edildi.

Yürüyüşü engelleyen jandarma ekipleri, oturma eylemine de müdahale edip zor kullanarak maden işçilerini yol kenarına almaya çalıştı.

Eylem sırasında madenciler, "gücünüz bize mi yetiyor", "artık yeter" "14 yıldır, o seçim bu seçim şu seçim madenciyi kandırıyor, patronlara ses çıkarmıyorlar" dedi.