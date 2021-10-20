Can Selçuki son anketi açıkladı: Eylül 2020'den başlayan bir trend gördük

Haberturk'te Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net canlı yayınında İstanbul Ekonomi Araştırma'nın Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, Ekim ayı anket sonuçlarını açıkladı. "Eylül 2020'den başlayan bir trend gördük" diyen Selçuki, Türkiye çapında 1500 kişiyle telefon görüşmesi yaptıklarını belirterek "Eylül ayına göre bir değişiklik yok. Kararsızlar dağıtıldığında Ak Parti yüzde 32.7, MHP yüzde 7.4, CHP yüzde 24.3, İYİ Parti ise 16.4 oy alıyor" dedi.

"Eylül 2020'den başlayan bir trend gördük biz. Cumhur ittifakının oyları azalıyor, kararsızlar artıyor ve İYİ Parti yükseliş trendinde" diyen Can Selçuki, Bülent Arınç'ın "CHP oyları yükseliyor" sözlerine cevap olarak da "Ben de CHP oylarının Kılıçdaroğlu'nun son çıkışlarıyla oyları artıracağını düşünüyorum. Son çıkışlar CHP oylarına henüz yansımıyor. CHP oylarında ciddi bir yükseliş yok" dedi.