Can Ataklı'dan, İmamoğlu'na: Artık cumhurbaşkanlığı hayalin bitti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun memleketi Trabzon, Rize ve Artvin'i kapsayan Karandeniz gezisiyle ilgili gazeteci Can Ataklı, "Senin artık cumhurbaşkanlığı hayalin bitti, koruyabilirsen İBB Başkanlığını koru. Balon patladı arkadaş!" dedi.

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımında İmamoğlu'nun Karadeniz gezisini eleştirdi. Ataklı, İmamoğlu'nun hatalarını sıralayarak, "Senin artık cumhurbaşkanlığı hayalin bitti, koruyabilirsen İBB Başkanlığını koru. Balon patladı arkadaş! Bundan sonra muhalif isimler, İstanbul'a çivi bile çakılmadığını ve İBB'nin hiçbir hizmet yapmadığını anlatmaya başlayacaktır" diye konuştu.

"Koruyabilirsen İBB başkanlığını koru"

Can Ataklı paylaşımında şunları söyledi:

"Balon patladı. İstanbul'a çakılı bir çivi yok. Nereye gitsem Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışması var. Şehir kötüleşiyor yeni bir şey yok. Yeni tek şey Erdoğan'ın camileri. Cumhurbaşkanlığı hayali bitti. Koruyabilirsen İBB başkanlığını koru. Yeniden aday gösterilmemeli.

Şimdi gelelim son olaya. Bir anlamda iyi oldu. Balon patladı arkadaş. Belki de İstanbul'a bundan sonra çivi bile çakılmadığının ve bu belediyenin İstanbul'a hiçbir hizmet vermediğini anlatmaya başlayacaktır muhalif isimler. Ben iki kez söyledim yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'a bir şey yapılmadı ki. Bana söyleyin. Trafikte mi bir rahatlama var? Yeni bir bina mı yaptılar? Yeni bir yol mu açtılar? İstanbul giderek daha da eskileşen bir şehir...."