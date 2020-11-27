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Camilerde Koronavirüs denetimi

27 Kasım 2020 15:47

İstanbul Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Cuma namazı öncesinde ilçedeki camilerin abdest alma yerlerinde, iç ve dış mekanlarında Koronavirüs denetimi yapıldı. Uygulama yapılan 50 camide seccadeler arasındaki sosyal mesafe ve şadırvanlarda hijyen koşulları ön planda tutulurken camiye gelenlere namaz öncesinde sosyal mesafe uyarıları yapıldı.

Bağcılar’da Covid-19 salgınıyla mücadele İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda sıkı bir şekilde sürdürülüyor. Sosyal mesafeyi koruma ve hastalığın yayılmasına karşı camilerde alınan önlemler de kontrol ediliyor. Bu amaçla Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından cuma namazı öncesi ilçedeki camiler Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlendi. Ekipler, camilerde İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığına baktı.

Öncelikle şadırvanlara giren ekipler, abdest alma yerlerindeki hijyen koşullarını ve havalandırma sistemini inceledi. Abdestini alan vatandaşlar kapalı alanda fazla zaman geçirmemeleri konusunda bilgilendirildi. Daha sonra da cami içine girilerek ibadet alanlarının temizlenip temizlenmediğine ve mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı.

Seccadelerin mesafesine dikkat edildi
Camiye gelenlere avluda görevli sosyal mesafe, maske ve hijyen uyarısı yapıldı. Vatandaşların kendi seccadelerini getirip getirmediklerine, maske kullanmalarına bakıldı. Seccadelerin sosyal mesafeye uygun şekilde yerleştirilmesine dikkat edildi. Camidekilerin Covid-19 kapsamında alınan önlemlere çoğunlukla uyduğu gözlemlendi.

Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde vatandaşların sağlığını korumak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tedbiri kesinlikle elden bırakmamak gerekiyor. Salgını yok etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ekiplerimiz özellikle yoğunluğun yaşandığı Cuma namazlarında cami içerisinde veya açık alanda denetimlerini sürdürüyor. Cami içerisinde ve şadırvanlarda mümkün olan en kısa süre, kalınması büyük önem arz ediyor” dedi.

Tüm zabıta ekiplerinin görevli olduğu uygulamada ilçedeki 50 cami denetlendi.

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