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Camide sabah namazında 'kahvaltı' ikramı, cemaati artırdı

22 Aralık 2018 14:02

Trabzon'da cami imamı Mustafa Acar, sabah namazlarına katılımı artırmak amacıyla cemaate kahvaltı vermeye başladı. Kahvaltı uygulaması ile camide sabah namazlarında cemaat sayısı arttı. Arsin ilçesi Şankaya Mahallesi'ndeki Kendirlik Camisi'ne sabah namazlarına katılımın düşük olması üzerine ilginç bir uygulama başlatıldı. Cami İmamı Mustafa Acar, sabah namazlarına ilgiyi artırmak için cemaate kahvaltı vermeye başladı. Sabah namazını camide kılan cemaat ardından okuma salonunda serpme kahvaltı yapıyor. Kahvaltı uygulaması ile camide sabah namazlarında cemaat sayısı arttı. Karadeniz Sahil Yolu kenarındaki camide sabah namazı kılan araç sürücüleri de kahvaltı ikramından nasibini alıyor. Uygulamayı duyan hayırseverler de camiye kahvaltılık malzeme yolluyor. Cami İmamı Mustafa Acar, sabah namazlarının genellikle evde kılındığını ve bu nedenle camide cemaatin az olduğunu belirterek, "Camimizde cemaat azlığı sorununa çözüm bulabilmek için mahallede bulunan herkesle tek tek görüştüm. Sabahları namazdan sonra cemaate kahvaltı hazırlamaya başladım. Şimdi koca bir cemaatle sabah namazı kılıyor sonrasında da kahvaltı yapıp sohbet ediyoruz” dedi.

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