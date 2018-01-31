Camdan cama dua ve 'şeyhi görme' seansı: Maşallah deyin, dualarınızı kalplerinizden geçirin

İsmailağa Cemaati'nin müritleri, "türbe" ziyareti yapar gibi liderleri Mahmut Ustaosmanoğlu'nu ziyaret ediyor... OdaTV'de yer verilen ve Çavuşbaşı'ndan canlı olarak yayınlanan görüntülerde, tarikatın müritleri camın arkasında duran Ustaosmanoğlu'nu ziyaret ederken, bir başka kişi de, "Maşallah diyoruz, Kuran'dan ayetler okuyoruz. İsteklerimizi, dualarımızı kalbimizden geçirerek devam ediyoruz" ifadelerini kullanıyor. Aynı kişinin, ziyaretçilerden Nazar ayetleri ve Fatiha okunmasını istediği de görülürken, "Sultanımıza bakarak devam ediyoruz, bekleme yapmıyoruz. Başka şeylerle ilgilenmeyin. Faydalanabildiğiniz kadar faydalanın" dediği de duyuluyor.