Cambridge'li Türk akademisyenin 'isyanı' sosyal medyada gündem oldu

İngiltere'de Cambride Üniversitesi'nde Elektrik Güç Sistemleri Şebeke Arz Güvenliği alanında akademisyen olarak çalışan Dr. Sinan Küfeoğlu'nun yerel bir medyada yayınlanan videosu sosyal medyada gündem oldu. Enerji alanında akademisyen olarak çalışan Küfeoğlu, konuşmasına "Türkiye'nin cari açığının en önemli sebebini enerji ithalatı olduğu" ifadesiyle başlayarak 'Avrupa'da katıldığı enerji konulu konferanslarda ne Türkiye'nin ne de kendisinden başka Türk'ün adını görememekten yakınıyor. Videonun hızlıca yayılmasının ardından Twitter'da birçok kullanıcı tarafından Küfeoğlu'nun 'isyanı' haklı bulundu.