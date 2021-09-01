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Çalıştığı kuyumcudan 2.2 milyon liralık altın çaldı, güvenlik kameralarına yakalandı

Şüphelilerden biri altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı

01 Eylül 2021 16:48

İstanbul Bahçelievler’de bir kuyumcu atölyesinde çalışan şahıs, ikiz kardeşiyle birlikte çalıştığı dükkândan 2.2 milyon liralık altın çaldı. Hırsızlık zanlısı şehir dışında yakalanırken, hırsızlık anı güvenli kamerasına yansıdı. 

Olay, Bahçelievler’de bulunan kuyumcu atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumcunun yanında çalışan 18 yaşındaki Serdar E. sabah erken saatlerde ikiz kardeşi Gurur E. ile dükkana geldi. Serdar E. içeriye girip kasada bulunan 4.5 kilogram ağırlığındaki 2.2 milyon liralık altınları çantaya doldurdu. İkizi ise o sırada dışarıda gözcülük yaptı. Şahıslar çantaları doldurduktan sonra olay yerinden hızlıca uzaklaştı.


Daha sonra iş yeri sahibi dükkanına gelip kasadaki altınları yerinde görmeyince hemen durumu hemen polise bildirdi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, Serdar E.’nin Manisa’ya gittiğini tespit etti. Şüpheli şahıs altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalama çalışmaları devam ederken, 2.2 milyon lira değerindeki altınların sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Bahçelievlerkuyumcu hırsızlığıSerdar E.Gurur E.

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