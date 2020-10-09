T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çağla Şıkel'den 'baba' itirafı: Çok suratsızdı; annem, babam vefat ettikten sonra...

"Annem, babam vefat ettikten sonra hayata düşmüş olabilir"

09 Ekim 2020 13:13

Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına konuk olan Çağla Şıkel, vefat eden babasının 'çok suratsız biri olduğunu' söyledi. Şıkel, "Annem ev hanımı, babam onu hiçbir zaman çalıştırmamış, istememiş. Annem, babam vefat ettikten sonra hayata düşmüş olabilir" dedi. 

Özel hayatı hakkında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Çağla Şıkel, 3 sene önce vefat eden babası hakkında bilinmeyenleri anlattı. Aile ortamından bahseden Şıkel, "Babam mali müşavirdi. 7 kardeşlerdi ve en yüzü asık olanı babamdı. Rahmetliye suratsız denmez ama gerçekten çok suratsızdı. Çok zor gülen bir adamdı. Yapı olarak da eğlenceli ve şefkatli bir baba değildi. Annem ev hanımı, babam onu hiçbir zaman çalıştırmamış, istememiş. Annem, babam vefat ettikten sonra hayata düşmüş olabilir. Daha çok yaşama sevincini bulmuş veya..." dedi.

"Annemin babamı bu kadar sevdiğini bilmiyordum"

Babasının ani ölümüyle yıkıldığını söyleyen ünlü manken sözlerine şöyle devam etti;

"Tabii ki de babam öldüğünde hepimiz yıkıldık, çok üzüldük. Çok ani bir ölümdü. Ben annemin babamı o kadar çok sevdiğini hiçbir zaman anlamamıştım. Meğer inanılmaz seviyormuş. Annem de sevgisini belli edemeyen biridir. Ama annem derinden hissettirir."

Çağla Şıkel'in 59 yaşındaki babası Hüseyin Şıkel, 2017 yılında Topkapı'daki ofisinde kalp krizi geçirmişti. Çalışanları tarafından ambulans gelene kadar kalp masajı yapılan Hüseyin Şıkel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

TIKLAYINIZ - Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı

ETİKETLER

çağla şıkelarmağan çağlayangör beniprogram

Diğer Videolar

"Baronlar Savaşı" kitabının yazarı Timur Soykan: Türkiye Avrupa'nın Meksika'sı

KADEM'den kadına yönelik şiddete dikkat çeken Instagram filtresi: Hikayeni paylaş, şiddete karşı farkındalık oluştur

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Masumlar Apartmanı'nın şiddete karşı duyarlılık sahnesini paylaştı: Şiddet bulaşıcıdır

İmamoğlu'ndan 25 Kasım paylaşımı: Mücadelemiz ortak

Antalya'da ambulans kazası: 1 hemşire yaralı

Yer altındaki Perre Antik Şehir için ilk kepçe vuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini...

Halk TV programcısı canlı yayında annesinin vefat haberini aldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum...

"Babam ateist, ben inançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç...

Erol Köse: Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in kapısında yattı...

4 tonluk forkliftin altında kaldı, doktorlar "yaşamaz" dedi; o hayata...

Utah'ta kırmızı taşların arasında "gizemli" bir monolit bulundu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini...

Halk TV programcısı canlı yayında annesinin vefat haberini aldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24