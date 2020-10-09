Çağla Şıkel'den 'baba' itirafı: Çok suratsızdı; annem, babam vefat ettikten sonra...

Armağan Çağlayan 'ın YouTube kanalına konuk olan Çağla Şıkel , vefat eden babasının 'çok suratsız biri olduğunu' söyledi. Şıkel, "Annem ev hanımı, babam onu hiçbir zaman çalıştırmamış, istememiş. Annem, babam vefat ettikten sonra hayata düşmüş olabilir" dedi.

Özel hayatı hakkında yaptığı samimi açıklamalarla dikkat çeken Çağla Şıkel, 3 sene önce vefat eden babası hakkında bilinmeyenleri anlattı. Aile ortamından bahseden Şıkel, "Babam mali müşavirdi. 7 kardeşlerdi ve en yüzü asık olanı babamdı. Rahmetliye suratsız denmez ama gerçekten çok suratsızdı. Çok zor gülen bir adamdı. Yapı olarak da eğlenceli ve şefkatli bir baba değildi. Annem ev hanımı, babam onu hiçbir zaman çalıştırmamış, istememiş. Annem, babam vefat ettikten sonra hayata düşmüş olabilir. Daha çok yaşama sevincini bulmuş veya..." dedi.

"Annemin babamı bu kadar sevdiğini bilmiyordum"

Babasının ani ölümüyle yıkıldığını söyleyen ünlü manken sözlerine şöyle devam etti;

"Tabii ki de babam öldüğünde hepimiz yıkıldık, çok üzüldük. Çok ani bir ölümdü. Ben annemin babamı o kadar çok sevdiğini hiçbir zaman anlamamıştım. Meğer inanılmaz seviyormuş. Annem de sevgisini belli edemeyen biridir. Ama annem derinden hissettirir."

Çağla Şıkel'in 59 yaşındaki babası Hüseyin Şıkel, 2017 yılında Topkapı'daki ofisinde kalp krizi geçirmişti. Çalışanları tarafından ambulans gelene kadar kalp masajı yapılan Hüseyin Şıkel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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