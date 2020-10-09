T24 LogoT24 Logo
Haberler

Çağla Şıkel, kız çocuğunun olması için başvurduğu yöntemi açıkladı

Şıkel kız çocuğunun olması için yumurtalarını dondurduğunu söyledi

09 Ekim 2020 10:36

Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınlanan 'Gör Beni' isimli programına konuk olan iki erkek annesi Çağla Şıkel, bir kız bebeğinin olmasını hayal ettiğini belirterek bunun için başvurduğu yöntemi anlattı. Şıkel yumurtalarını dondurduğunu söyledi.  

Ünlü manken Çağla Şıkel, Armağan Çağlayan'ın Gör Beni programında özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Programda çocuk yapmanın insanı bencillikten uzaklaştırdığını anlatan Çağla Şıkel, anne olmak için yaratılmış bir kadın olduğunu söyledi. İlk hayalinin kız çocuğu olması olduğunu söyleyen Şıkel, sonrasında kız çocuğunun k'sini düşündürmeyecek iki tane erkek evladı olduğunu ve bunun için şükrettiğini belirtti. Şıkel, hâlâ içinde bir yerlerde bir kız çocuğu istediğini açıkladı.

Bir gün bir kız çocuk sahibi olacağına inanan Şıkel, bunun için doğru zamanı beklediğini belirtti. İleride bir gün pişman olmamak için tüm önlemlerini aldığını söyleyen Şıkel, yumurtalarını dondurduğunu söyledi. Aynı zamanda Çağla Şıkel ileride evlenip çocuk yapabileceğine dair de itiraflarda bulundu.

ETİKETLER

armağan çağlayançağla şıkelbebekçocukkızgör beni

Diğer Videolar

"Baronlar Savaşı" kitabının yazarı Timur Soykan: Türkiye Avrupa'nın Meksika'sı

KADEM'den kadına yönelik şiddete dikkat çeken Instagram filtresi: Hikayeni paylaş, şiddete karşı farkındalık oluştur

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Masumlar Apartmanı'nın şiddete karşı duyarlılık sahnesini paylaştı: Şiddet bulaşıcıdır

İmamoğlu'ndan 25 Kasım paylaşımı: Mücadelemiz ortak

Antalya'da ambulans kazası: 1 hemşire yaralı

Yer altındaki Perre Antik Şehir için ilk kepçe vuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini...

Halk TV programcısı canlı yayında annesinin vefat haberini aldı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bülent Arınç: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum...

"Babam ateist, ben inançsız birinin merhametli ve vicdanlı olabileceğine hiç...

Erol Köse: Hülya Avşar, İbrahim Tatlıses'in kapısında yattı...

4 tonluk forkliftin altında kaldı, doktorlar "yaşamaz" dedi; o hayata...

Utah'ta kırmızı taşların arasında "gizemli" bir monolit bulundu...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

Ali Babacan T24’te: Cumhurbaşkanı’nın samimiyet testi, AKP Genel Başkanlığı’ndan ayrılmak...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kendimizi Avrupa'da görüyoruz" sözlerini Kılıçdaroğlu demiş gibi sordular; Erdoğan'ın dediğini...

Halk TV programcısı canlı yayında annesinin vefat haberini aldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24