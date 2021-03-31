Büyükçekmece'de villada yangın; alevlerden kaçmak için balkondan sarktı

İstanbul Büyükçekmece'de bir villada çıkan yangında alevlerden kaçmak isteyen kadının dakikalarca balkondan sarktığı görüntüler ortaya çıktı.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde bulunan bir site içindeki 3 katlı villada, geçtiğimiz pazartesi günü 17.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Villa alevler içinde kalırken içerideki bir adam ile bir kadın çareyi balkona kaçmakta buldu. Alevler ve dumanlar yükselirken kadın balkonun korkuluklarına tutunarak aşağıya sarktı. Bu şekilde bir süre yardım bekleyen kadın daha sonra aşağıya atladı. Adam da çareyi balkondan atlamakta buldu. Villadaki adam ve kadın yaralanırken itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Söz konusu iki vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan o anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

Görüntülere yangında en üst katta mahsur kalan genç kadının, atlamak için balkondaki korkuluklarda asılması ve adamın balkonda mahsur kalıp, dumanların arasında kaybolduğu anlar yansıdı.

Kadın yardım çığlıkları atarken çevredekilerin ise "Atlama" dediği duyuldu.

Kaynak: DHA