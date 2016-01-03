Bursa sokaklarında bir 'paramotorcu'

Bursa'da, paraşütlü uçuşlarda kullanılan paramotoru ile sokakta karda kayak yapan motor ustası ve aynı zamanda yamaç paraşütü yapan 44 yaşındaki İbrahim Dinçer’in kendi tasarladığı bu yöntem görenleri şaşkına çevirdi. 27 yıldır havacılıkla ilgilendiğini belirten İbrahim Dinçer, “1988 yılında havacılıkla tanıştım. Son 11 senedir yamaç paraşütüyle uğraşıyorum. 2009 senesinde ise ilk paramotorumu alıp uçuşlara başladım. Ancak bir süre sonra parça sıkıntısı yaşamaya başladım. Ardından da kendi üretimime başladım. Şuan da Türkiye'ye seri üretim yapan tek kişi benim. Motorunu dahi Bursa'da üretiyoruz. Bu kez de paramotorumuzu karın üzerinde denemeye karar verdik. Dün ilk denememizi yaptık. Sosyal medyaya yüklediğim görüntüler tıklanma rekorları kırdı ve vatandaşların ilgisini çekti. Zemin de kaymak için uygundu. Oğlumla birlikte kayak yapmaya karar verdik. Bu kayağa da 'Motosky' ismini verdik. Arkadaşlarımız çevrede güvenlik önlemi aldı. Ancak kullandığımız motor, kayak yapmak için güçlü. Bu motorun yarısı kadar gücü olan bir motorla değiştireceğim. Bu sayede kayak motoru üretmiş olacağım. Biz kayarken, vatandaşlarda bizi cep telefonlarıyla görüntüledi" diye konuştu.