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Bursa'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

20 Nisan 2022 09:42

Bursa'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

Mudanya yolunda, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında yaşanan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.

TIKLAYIN - İnfaz koruma memurlarını taşıyan otobüse saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var

 

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