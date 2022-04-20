Bursa'daki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Bursa 'da cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında meydana gelen patlamanın görüntüleri ortaya çıktı.

Mudanya yolunda, cezaevinde görevli infaz koruma memurlarının servisinin geçişi sırasında yaşanan patlama anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Bir elektrik direğinin dibine yerleştirilen el yapımı paylayıcının infilak ettiği anlara ait kayıtta, kaldırımda yürüyen vatandaşların bulunduğu ve yol kenarında park halinde araçlar olduğu görüldü.

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