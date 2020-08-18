T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bursa'daki orman yangınının boyutu havadan böyle görüntülendi

18 Ağustos 2020 11:36

Bursa'da uyuşturucu bağımlısının yakarak küle çevirdiği 10 hektarlık çamlık alan havadan görüntülendi. Ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle can veren kaplumbağalar ise görenlerin içini acıttı.

Dün saat 13.30 sularında Nilüfer ilçesi Demirci Mahallesinde villa ve lüks konutların yanıbaşındaki çamlık alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Bursa'da adeta seferberlik ilan edildi. İtfaiye, orman bölge ekipleri ve belediye ekipleri havadan ve karadan yangına müdahale etti. Yaklaşık 10 hektar ormanın küle döndüğü yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Uyuşturucu içerken yaktı

Orman yangınının başladığı dakikalarda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. Yangın çıktıktan sonra bir aracın bölgeden uzaklaştığını tespit eden ekipler, sürücüyü yakalamak için harekete geçti. Yarım saat sonra Küçük Sanayi'de yakalanan V.O. emniyette sorguya alındı. 37 yaşındaki V.O. ifadesinde, " Uyuşturucu içerken kıvılcımlar çıktı ve bende aparatı elimden attım ve bölgeden uzaklaştım. Onun yangın çıkarabileceğini düşünmemiştim." dediği öğrenildi.

Küle dönen 10 hektar alan havadan görüntülendi

Uyuşturucu bağımlısının neden olduğu orman yangını nedeniyle 10 hektar alan küle döndü. Ormanda bulunan hayvanların ve ağaçların küle döndüğü yangın havadan drone ile görüntülendi. Adeta siyah bir örtüyle kaplanan ormanlık alanda yeniden ağaçlandırma çalışmasının kısa sürede başlayacağı öğrenildi.
Yangında telef olan kaplumbağalar ve diğer canlılar da görenlerin yüreğini sızlattı.

ETİKETLER

bursauyuşturucuyangınitfaiyebilanço

Diğer Videolar

Mehmet Metiner'den Demirtaş'a çağrı: Öztürk Yılmaz'a böyle bir beyanda bulundun mu?

Bu kez köpekler podyuma çıktı

Balkondan bahçeye atladı, abisinin motosikletini hırsızların elinden kurtardı!

Candan Erçetin'den turşu tarifi

Çocuklarını darp eden baba gözaltına alındı

İstanbul'un ıssız adası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Bana 'Ermeni dölü' diyen arkadaş sana dava açmayacağım...

Covid-19 tedavisi gören ABD Başkanı Trump hastaneye kaldırıldı...

Koronavirüs'e yakalanan Donald Trump için tehlike ne kadar büyük?...

Tarım arazilerindeki hobi bahçeleri yıkılacak...

Beyaz Futbol’da istifa eden Ertem Şener’in yerine gelen isim belli...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Davutoğlu'ndan kendisine yöneltilen o soruya: Eğer bir gün Erdoğan'a sorabilirseniz......

Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Aldemir'e yönelik iddialarda bulunan Mehmet Özışık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24