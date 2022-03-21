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Bursa'daki orman köşkleri kar altında kaldı

Tatilciler her yeri karla kaplı evlere tünelleri andıran yollardan ulaşıyor

21 Mart 2022 13:43

Bursa Uludağ’da bulunan orman köşkleri; kar kalınlığının 2 metreyi bulmasıyla kar altında kaldı. Tatilciler her yeri karla kaplı evlere tünelleri andıran yollardan ulaşıyor. Evlerin camları da yoğun kar nedeniyle güçlükle açılabiliyor.

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uludağ’daki Sarıalan, doğal güzelliği ve temiz havasıyla yerli ve yabancı binlerce kişiyi ağırlıyor. Bu yıl aşırı yağan kar yağışı nedeniyle Uludağ’da kar kalınlığı 2 metreyi bulunca, orman köşkleri de kar altında kaldı. Tatilciler, köşklere tüneli andıran yollardan geçerek ulaşıyor. İşletme çalışanları da ellerinde küreklerle köşklerin girişlerini açmak için mücadele veriyor.

Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden İşletme Müdür Eray Özenoğlu, "Uludağ’da şu an kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yağan yoğun kar yağışı sezonun uzamasına katkı sağladı. Köşklerin yolları kar yağdıkça kapanıyor. Bizde bu yolları sürekli açmak için mücadele veriyoruz. Kar kalınlığının 2 metreyi bulması evlerin camlarının kapanmasına sebep oldu" dedi.

Kaynak: İHA

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