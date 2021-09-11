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Bursa’da, Yunus balığı tabanca ile ateş edilerek öldürüldü!

Ölü yunus balığı belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü

11 Eylül 2021 10:44

Bursa’da kimliği belirsiz kişiler, Yunus balığına tabanca ile ateş edip öldürdü. Boyun kısmında açılan kurşun deliği ile karaya vuran Yunus balığını o halde bulan vatandaşlar tepki gösterdiler.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesine bağlı Güzelyalı mahallesinde bulunan sahilde meydana geldi. Sahilde dolaşan vatandaşlar kıyıda karaya vurmuş bir yunus balığı olduğunu fark etti. Balığın yanına gittiklerinde ise hayvanın boynunda kurşun deliği olduğunu tabanca ile öldürüldüğünü gördüler. 

Polise ve sahil güvenlik ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemenin ardından olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ölü yunus balığı belediye ekipleri tarafından olay yerinden götürüldü.

Kaynak: İHA

BursaYunus balığıtabanca ile ateş edilerek öldürüldü

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