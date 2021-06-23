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Bursa'da yayaya çarpan taksici darp edildi

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

23 Haziran 2021 14:11

Bursa'da yayaya çarpan taksici mahalleli tarafından darp edilirken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay, geçtiğimiz akşam merkez Osmangazi ilçesi Emek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında seyir halindeyken önünü çıkan yayaya çarpmasının ardından mahalleli sokağa döküldü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri mahalleliyi zor sakinleştirdi.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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