Burhan Şeşen, İyi Parti grup toplantısında müzisyenler adına konuştu: Bizler devlet babanın üvey evlatları gibi görüldük

Sanatçı Burhan Şeşen, pandemi koşullarının sanatçıların ve müzisyenleri nasıl etkilediğini ve yeni kademeli normalleşme kararlarında müzisyenlerin dikkate alınmamasına yönelik tepkilerini İyi Parti grup toplantısında anlattı.

İyi Parti grup toplantısında Meral Akşener'in kürsüyü bıraktığı MÜYORBİR Başkanı ve Grup Gündoğarken'in kurucusu Burhan Şeşen, "100 binlerce sektör çalışanı ve bakmak zorunda olduğumuz ailelerimizle resmen yaşam mücadelesi veriyoruz" diyerek taleplerini dile getirdi. Şeşen konuşmasında "Tiyatrocu ve sinemacı arkadaşlarımız acil önlem paketlerinde yer aldılar ama bizler devlet babanın üvey evlatları gibi görüldük. En başından beri devletten beklentimiz; diğer iş kollarında uygulanan kademeli normalleşmenin bizim sektörümüze de uygulanmasıydı" diye konuştu.