Burhan Kuzu: Bizde para yok Trump, işine bak

Şirin Payzın'ın sunduğu Ne Oluyor?'un ilk bölümünde programın konuğu AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu oldu. Kuzu, Reza Zarrab davasını değerlendirdi, "Ortada suç yok" dedi. AKP İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu Reza Zarrab davası ile ilgili olarak konuştu. Kuzu, "Bu davanın hiçbir temeli yok. Ortada suç falan yok. ABD, Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor. Trump'ın tüccar mantığıyla para kopartmaya çalıştığı bir durum. Bizde para falan yok Trump, işine bak" diye konuştu. Kuzu, Şirin Payzın'ın, "Zarrab'ın itirafçı olması endişe verici mi?" sorusuna ise, "Diyelim ki kuralları deldik. Ne yapacaksın? ABD'ninki tek taraflı hakimlik, tek taraflı savcılık, tek taraflı mahkumiyet. Davanın temeli yok..." ifadelerini kullandı.