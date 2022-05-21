Burdurlu gençler Kılıçdaroğlu'na anlattı: "Gençliğimizi yaşayamıyoruz"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Burdur Bucak’ta sohbet ettiği gençler, yaşadıkları sıkıntıları anlatarak “Gençliğimizi yaşayamıyoruz. Üniversiteye gitsek de gitmesek de değişen bir şey olmayacak gibi bir ortam var ülkede. Ekonomik durum, eğitim durumu gençleri umutsuzluğa itiyor. Gençlere umut olun. Gençlere umut olduğunuz sürece, gençler bu ülkeyi ayağa kaldıracak inşallah” dedi.

Kılıçdaroğlu, Burdur’un Bucak ilçesinde esnafı ziyaret etti, Şehir İçi Minibüs Şoförleri Derneği ile basına kapalı toplantı yaptı. Şoförlerin, Kılıçdaroğlu’na mazot fiyatlarından dert yanarak “Vatandaş ve öğrenciler binemiyor” dediği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu, toplantının ardından dükkanları gezdi; esnaf, gençler ve vatandaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu’nun bir inşaatın önünden geçtiği sırada sohbet ettiği işçiler, emeklilikte yaşa takılanları gündeme getirdi. Bir işçi, arkadaşını göstererek “Bir emeklilik çözümü başkanım. Biz bu yaştan sonra aynı duruma gelince biz de aynı olacağız yani. Hem kazanç hem de iş yönünden sıkıntı çekiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu’na gençlerin sorunlarını anlatan üniversite öğrencisi, “Geleceğimiz sizin ellerinizde. Lütfen gerekli durumları yapın. Biz de gelecek kaygısı yaşıyoruz sürekli. Bir yerden bir yere gidemiyoruz. Öğrenciyiz. Burada kaldık. En kısa bir yere giderken mazot oldu 22 lira. 40 lira ödüyoruz, git gel yapıyoruz. Cebimizde para kalmıyor. Öğrenciyiz, 850 lira KYK bursuna. Çıkacağız buradan 40-50 bin lira kredi ödeyeceğiz. Zorluk içinde yaşıyoruz” diye konuştu. (ANKA)