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Burak Yılmaz'ın ölümden döndüğü kaza güvenlik kamerasında

05 Ocak 2018 16:30

Trabzonspor'un golcüsü Burak Yılmaz'ın Sarıyer'de ölümden döndüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazadan hemen önce hızla ilerleyen Yılmaz'ın, aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra takla attığı o anlar kameralara yansıdı. Trabzonspor'un milli golcüsü Burak Yılmaz, geçtiğimiz ay İstanbul'un Sarıyer ilçesinde lüks spor otomobiliyle trafik kazası geçirmişti. Taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarpan tecrübeli golcü, kendi imkanlarıyla aracından çıktıktan sonra polisi beklemeden olay yerinden ayrılmıştı.

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