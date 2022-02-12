T24 LogoT24 Logo
Haberler

Bulgarlar, Ulus Pazarı'na akın ettiler: "Her şeyimizi buradan alıyoruz"

"Yeme, içme, tekstil, ev eşyası gibi her türlü ihtiyacımızı İstanbul'dan değil, Edirne’den alıyoruz. Her şeyimizi alıyoruz”

12 Şubat 2022 09:28

Bulgaristan Hükümeti’nin Türkiye’den ülkeye girişte PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, Ulus Pazarı ve otoparkı doldurdu.

Edirne’de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan’dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı’nda bu hafta adım atacak yer kalmadı. Sabah 05.00’ten itibaren pazarın yolunu tutan Bulgaristan vatandaşları, otoparkı da doldurdu.

Pazarda fiyatların çok ucuz olduğunu belirten Bulgaristan vatandaşları her ay geldiklerini ve mazot da dahil her şeyi Edirne'den alıp geri döndüklerini söyledi.  

Edirne'deki yoğunluğu fırsat bilip çevre illerden buraya tezgah kurmak için gelen pazarcılar da durumdan memnun olduklarını söyledi. 

 

Bulgaristan vatandaşıedirne bulgarlaredirne ulus pazarıedirne bulgar alışveriş

Diğer Videolar

Ukrayna, Rus askeri konvoyunu havadan böyle vurdu

Türkiye İşçi Partisi: Topçam Köyü'nde Eysim Madencilik Şirketi jandarma eşliğinde ve evlere 50 metre mesafede patlatma yaptı

Esenyurt'ta çek çek arabaları elinden alınan çocukların gözyaşları...

Gelecek Partisi'nden ayrılanlar yeni parti kuruyor

Gazeteci Rauf Gerz'in hayatını kaybettiği kaza anı kamerada

Antalya'da sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24