Bulgarlar, Ulus Pazarı'na akın ettiler: "Her şeyimizi buradan alıyoruz"

Bulgaristan Hükümeti’nin Türkiye’den ülkeye girişte PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, Ulus Pazarı ve otoparkı doldurdu.

Edirne’de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan’dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı’nda bu hafta adım atacak yer kalmadı. Sabah 05.00’ten itibaren pazarın yolunu tutan Bulgaristan vatandaşları, otoparkı da doldurdu.

Pazarda fiyatların çok ucuz olduğunu belirten Bulgaristan vatandaşları her ay geldiklerini ve mazot da dahil her şeyi Edirne'den alıp geri döndüklerini söyledi.

Edirne'deki yoğunluğu fırsat bilip çevre illerden buraya tezgah kurmak için gelen pazarcılar da durumdan memnun olduklarını söyledi.