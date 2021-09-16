Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Çiçeğe iliştirilen Japonca notun yanlış yazıldığı anlaşıldı

Burada Kameda’ya çiçek vererek bir süre sohbet eden Serttaş, misafirperver olan aileyi kutlayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Kameda ise bulunduğu evde ailenin kendisine iyi ve gönülden baktığını söyledi.

Çiçek üzerindeki Japonca notun yanlış yazılması kahkahaya boğdu