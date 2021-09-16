Bülent Serttaş'tan Elazığ'da bıçaklanan Japon turiste ziyaret: Çiçeğe iliştirilen Japonca notun yanlış yazıldığı anlaşıldı

Yaklaşık 12 sene önce bisikletine binen 45 yaşındaki Japon vatandaşı Shogan Kameda, dünya turuna çıktı.
Farklı ülkeleri gezdikten sonra Türkiye topraklarına gelen Kameda, geçtiğimiz günlerde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde kamp yaptığı sırada dişlerini fırçalarken, bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.
Tedavisi tamamlanan Kameda’yı Elazığlı bir aile misafir etmeye başladı. Yazıkonak beldesinde Kamuran Aşar’ın evinde kalan Japon turisti ünlü sanatçı Bülent Serttaş ziyaret etti.
Burada Kameda’ya çiçek vererek bir süre sohbet eden Serttaş, misafirperver olan aileyi kutlayarak her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtti. Kameda ise bulunduğu evde ailenin kendisine iyi ve gönülden baktığını söyledi.