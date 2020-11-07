Bülent Arınç'tan ABD seçimi yorumu: Benim tercihim Biden oldu, hâlâ Trump diye rüyalarında görenler varsa rüya bitti

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkanlık seçimi hakkında, "Benim tercihim Biden oldu. Biden'la da geçmişte bazı ilişkilerimiz oldu başbakan yardımcısı iken" değerlendirmesini yaptı.

"Biden'ın gelmesi bir şans da olabilir"

Kanal 42'ye konuşan Bülent Arınç şu ifadeleri kullandı:

"Herkes Trump'tan ümidini kesmiş olmalı. Ben çoktan kesmiştim de, hala Trump diye rüyalarında görenler varsa onlar da bilsin ki bu rüya bitti. Trump dönemi Amerika için kapandı. Eğer ABD vatandaşı olsaydın ne olurdu diye ısrar ettiler. Erbakan Hoca'nın öğrettiği bir şey vardı, "İki şerle karşılaştığınız zaman, daha iyi olanı seçin" gibi. İkisi de başkan profiline uymuyor diye seçime gitmeyeceğimize göre, içerisinden ehven olanı tercih etmek lazım. Benim tercihim Biden oldu. Biden'la da geçmişte bazı ilişkilerimiz oldu başbakan yardımcısı iken. İlişkiler nasıl olur derseniz, bugünkünden kötü olmaz. Çünkü Türkiye ile ABD ilişkileri her zaman stratejiktir. Bu uyumlu olmayı sağlayabilirseniz, Biden'ın gelmesi bir şans da olabilir."