Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç: Sayın Berat Albayrak "ekonomide sıkıntı yok" dediğinde itiraz ettim

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, "Ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Sıkıntı büyüktür ama krize dönüşmemişdir"

Arınç, Bakan Albayrak'a ekonomi ile ilgili kriz uyarısında bulunduğunu belirtti. Kanal 42'ye konuşan Bülent Arınç şu ifadeleri kullandı: "Ekonomide sıkıntılar mutlaka var. Hatta bakanımız ekonomide sıkıntı yok, bu psikolojik dediği zaman hem kendisine itiraz ettim hem de kamuoyuna, ne psikolojik yani... Hepimiz elimizde tuttuğumuz gibi adeta maddi olarak sıkıntıları görüyoruz.



Önemli olan sıkıntının varlığını inkar etmek değil kabul ederek bunu gidermek için yapılacak çalışmalardır. Cumhurbaşkanımızın çaba içinde olduğunu görüyorum. Sıkıntı küçük müdür, büyük müdür derseniz elbette büyüktür ama krize dönüşmemiştir. Bunlar anlatılabilir, atlatılabilir. Eskiden de krizleri gördük biz. Türkiye daha fazla etkileniyor.."