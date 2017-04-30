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Bülent Arınç: Beni değil, bana başbakanlık yapanları 'FETÖ' ile suçlamak istiyorsunuz, yemezler!..

30 Nisan 2017 16:32

'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi'nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasına giden süreçte "gizli hayırcı" olmakla suçlanan eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, kendisi hakkında ileri sürülen "FETÖ" iddiasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. 28 Nisan'da Best FM'de konuşan Arınç, şunları söyledi: "Beni 'siyasi ayak' gibi göstermeye çalışanlara şunu söylemek isterim ki, sizin asıl gayeniz beni yıkmak veya bana hücum etmek değil. Siz asıl bana başbakanlık yapmış olan insanları FETÖ'cü olmakla suçlayacaksınız da işe benimle başlıyorsunuz. Ben arefe isem, bayram günü Başbakan olacaktır. Bunu da yemezler beyler."

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