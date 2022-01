Buca'daki polis şiddetinin mağduru Karaaslan: Anneme tekme ve yumrukları rüyalarıma giriyor

İzmir’in Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde aracını evinin önüne park etmek isterken, yolu kapattıkları için korna bastığı polisler tarafından darp edilen Volkan Karaaslan, annesinin de kendisi ile birlikte polisler tarafından dövüldüğünü söyledi.

Karaaslan, "Şu an psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Annemin bu vaziyetlerini gördükçe... Sürekli kulaklarımda çınlıyor feryadı, figanı. İnanın 2 gündür uyku uyuyamıyorum. Sabahları rüya ile uyanıyorum. Rüyalarıma girmeye başladı, anneme tekmeleri yumrukları" dedi.

İzmir Buca'da yaşanan polis şiddeti olayının mağduru Volkan Karaaslan, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. 24 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde yaşanan olayı anlatan Karaaslan, sözlerinin devamında şöyle konuştu:

"Bir vatandaş olarak kendimi savunmak için ben de yumruk salladım. O anda, yumruk salladığımı gören destek istediği yunus ekipleri, bir değil üç sayıda motor ekibi geldi. Toplam 6 kişi her biri beni darp ederek yere yatırdı. Darp raporlarımız elimizde. Adliyede de mevcuttur. Savcılığa verildi. Davamızın her türlü arkasındayız. Şu an psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Annemin bu vaziyetlerini gördükçe... Sürekli kulaklarımda çınlıyor feryadı, figanı. İnanın 2 gündür uyku uyuyamıyorum. Sabahları rüya ile uyanıyorum. Rüyalarıma girmeye başladı, anneme tekmeleri yumrukları. Kolluk görevi yapan memurlarımızın malımıza canıma önlem alması gerekiyor. 5 parmağın beşi bir değil. Hepsi için söylemiyorum. Görevini suiistimal eden kolluk görevlileri için söylüyorum. Haklarında ne yapılması gerekiyorsa davamızın arkasındayız."