Bu vapurun rotası Barış Abi; Barış Manço vapuru yenilendi

Yenilenen Barış Manço vapuru, ilk seferini Türk müziğinin efsane isimlerinden Barış Manço'nun kabrinin bnulunduğu Kanlıca'ya yaptı.

Sanatçının ölüm yıldönümü olan 2 Şubat'ta Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları'nın yenilediği Kadıköy'den kalkan Barış Manço vapuruna binerek, Manço'nun kabrinin bulunduğu Kanlıca'ya gitti.

Vapurdaki etkinlikte Barış Manço'nun şarkıları ailesi, dostları ve sevenleri tarafından seslendirildi.

"Önemli olan Bartış Manço felsefesini aktarabilmemiz"

Barış Manço vapuru, Kadıköy'deki Beşiktaş İskelesi'nden 10.30'da hareket etti. Usta sanatçının eşi Lale Manço Ahıskalı ile oğulları Doğukan Manço ve Batıkan Manço, sanatçıyı Kanlıca'daki mezarı başında anmak isteyen sevenlerini, Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinde karşıladı. Vapurda Barış Manço'nun vefatının 21'inci yılı anısına düzenlenen etkinliğe Barış Manço'nun ailesi, dostları ve sevenleri katıldı.

Burada konuşan Batıkan Manço, "Bizim her zaman en çok gurur duyduğumuz günlerden biri. Bütün sevenleriyle bir arada olduğumuz çok anlamlı bir gün. 21 yıl çerisinde bu 18. Barış Manço Vapuru etkinliğimiz. Bunca zamandır sevenleri de bizleri yalnız bırakmadılar. İBB Şehir Hatları da bizi yalnız bırakmadı, buradan da onlara teşekkür ediyoruz. Dileriz daha birçok yıl da bu etkinliği gerçekleştiririz. Önemli olan Barış Manço kültürünü, felsefesini bir sonraki kuşaklara aktarabilmemiz" dedi.

İBB: " Bu vapurun rotası Barış Abi"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenilenen Barış Manço Vapuru'nun Kanlıca seferini sosyal medya hesabından "Bu vapurun rotası Barış Abi. Bu yıl da duayen sanatçının vefat yıl dönümünde sevenleriyle dolup taştı. Kadıköy'den yola çıkan vapur, ilk seferini Manço'nun kabrinin bulunduğu Kanlıca'ya yaptı" botuyla paylaştı.

Vapurun yenileme çalışması kapsamında yapılan işlemler:

- Geminin ana güvertesinde ve üst taraçada zemin ağaçları yenilendi eski zeminler cilalandı,

- Ana güverte ve üst güverte yolcu salonlarının zemin kaplamaları değiştirildi,

- Geminin tüm mevki (yolcu) kapıları bakıma alındı, boya ve cila yapıldı,

- Geminin dış mekan (açık güverte) koltukları büyük oranda yenilendi, eskilerinin cilası yapıldı,

- Geminin yolcu tuvaletleri tümüyle yenilendi, tuvaletler engelsiz hale dönüştürüldü,

- Yolcu salonlarda 80 tane oturma grubu (çoklu koltuk) döşemesi değiştirildi,

- Geminin yolcu salonu havalandırma kanalları onarıldı,

- Geminin makine dairesi boru devreleri, valfleri ve makine dairesi zemin sacları yenilendi,

- Geminin su altı alanında ve tanklarında 60 ton sac değişimi yapıldı,

- Geminin açık alanlarında yer alan korkuluklar yenilendi,

- Geminin şaft ve pervane bakımları ve onarımları yapıldı,

- Geminin yolcu salonu petekleri değiştirildi ve onarıldı,

- Gemiye ilave personel kamaraları yapıldı,

- Geminin yolcu salonu camlarının sızdırmazlıkları sağlandı,

- Geminin su altı ve su üstü tüm yüzey alanları boyandı,

- Geminin makine, jeneratörleri ve kazan sistemleri onarıldı,

- Geminin tüm elektrik tesisatı yenilendi.