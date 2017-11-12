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Bu robot merdivene çıkıp, asansöre binebiliyor

12 Kasım 2017 15:54

İsviçre'nin Zürih Üniversitesi'nde geliştirilen ANYmal adlı yeni bir robot modeli, lazer algılayıcılar ve 360 derece kameraları sayesinde çevreyi algılayabiliyor, 45 derecelik merdivenleri tırmanabiliyor. Robot, kendi başına bir asansörün düğmesine basıp üst katlara da çıkabiliyor. Robotun şu anki modelinin pil süresi 2 saat civarında. Ağırlığı 30 kilogram ve şimdilik 10 kilogramlık bir yükü taşıyabiliyor. Tasarımcıları, robotun petrol ve gaz sahaları ile endüstriyel üretim bölgelerinde kullanılması için tasarlandığını söylüyor.

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