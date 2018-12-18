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“Bu papağan niye çığlık çığlığa?”

18 Aralık 2018 14:20

Papağana yaptığı işkence videosunu paylaşarak tüm Türkiye'nin tepkini çeken Murat Özdemir'in katıldığı bir programla ilgili videosu, sosyal medyada tekrar gündeme geldi. Onur Büyüktopçu'nun sunduğu 'Yemekteyiz' programına katılan Özdemir yarışmacıları evinde ağırlamıştı. Yemek hazırlık sürecinde Onur Büyüktopçu'nun 'Papağanınız konuşmuyor hiç' sorusuna Özdemir, 'konuşur, yaklaşayım' cevabını vermişti. Murat Özdemir, papağanın yanına yaklaşmasıyla papağan bağırmaya başlamış, Onur Büyüktopçu da 'Niye çığlık çığlığa bu papağan' sorusunu sormuştu. Özdemir de ‘beni sevmiyor' ifadelerini kullanmıştı.

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