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Bozkurt'ta sel sularının yükseldiği ve bir kişinin sulara kapıldığı anlar

13 Ağustos 2021 08:03

T24 Haber Merkezi

Kastamonu'da 25 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bozkurt ilçesinde bir kişinin oturduğu dairenin penceresinden çektiği görüntülerde, sel sularının yükseldiği ve bu sırada aracından çıkan bir kişinin sulara kapıldığı anlar yer alıyor. 

O anları çeken kişinin yaşadığı panik de kameraya yansırken, görüntüler sel felaketinin boyutunu gözler gösteriyor. 

Sosyal medyada yayınlanan bir başka görüntüde de sel sularının yükselmesinin ardından derenin taştığı ve sel sularının sokakta ne varsa önüne alıp götürdüğü anlar yer aldı. 

TIKLAYIN - Sel felaketi: Kastamonu ve Sinop'da 17 kişi hayatını kaybetti

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